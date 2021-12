Mulher é presa com dois carros roubados em Nova Brasília de Valéria

Lucineide Rocha Moraes foi presa na tarde desta terça-feira, 31, após policiais encontrarem dois carros roubados próximos à sua casa, localizada no condomínio Lagoa da Paixão, no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. Ela é apontada como companheira de Gicarlos de Santana Lima, conhecido como “Ricardo”, que já esteve preso por roubo de veículos e é procurado pela polícia.

Agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recuperam um Fox e um Punto, levados nos dias 20 e 27, no bairro de Pau Miúdo, na capital. A polícia vai apurar se os dois veículos foram roubados por Gicarlos.

Lucineide foi autuada em flagrante por receptação e encaminhada para audiência de custódia com o juiz, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM. Os dois veículos passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo