Mulher é presa com dinheiro falso no Pelourinho

Uma mulher foi presa portando dinheiro falso no Pelourinho na manhã desta quarta, 30, por policiais militares do 18º Batalhão. Marilene Vieira dos Santos estava numa loja de artesanato localizada na Rua João de Deus, Centro Histórico de Salvador.

Ao efetuar a abordagem, os policiais militares encontraram com a acusada mais R$ 300,00 e cartões de crédito. A guarnição a encaminhou, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia do Turista (Deltur).

