Mulher é presa com crack e cocaína na rodoviária

Uma mulher foi presa com quatro quilos de crack e 500 pedras, 900 papelotes de cocaína, 580 porções de maconha e a quantia de R$ 175, nesta quinta-feira, 10. Joana Darc Pereira do Nascimento, de 21 anos, estava chegava de Luiz Eduardo Magalhães, quando foi abordada, na Rodoviária, por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), que fizeram o flagrante.

Os policiais receberam a informação de que a droga estava sendo transportada de ônibus daquele município para a capital baiana e foram lá conferir. O destino do material, em Salvador, ainda não foi possível descobrir, pois Joana alega que não sabia para quem era a encomenda, já que seria procurada pelo destinatário.

O delegado Alexandre Narita, coordenador de narcóticos, do Draco, disse que Joana já tem passagem por furto e também já foi autuada por tráfico de drogas. Ela seguiu para o Presídio Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. A polícia busca agora identificar o fornecedor e o destinatário da droga.

