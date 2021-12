Mulher é presa com carro roubado dentro de shopping em São Cristóvão

Uma mulher foi presa com um HB 20 roubado no estacionamento de um shopping no bairro de São Cristóvão. De acordo com a Polícia Civil, Cristiane Bispo dos Santos também flagrada com placas clonadas.

Ela foi detida na última sexta, 11, mas o caso só foi divulgado nesta segunda, 14. Segundo a polícia, o veículo foi roubado no último dia 11 de julho na rua Padre Feijó, no Canela. Quatro homens armados participaram da ação. Eles chegaram em um Fiat Palio, que também era roubado e foi abandonado no Canela.

Durante a investigação do crime, a polícia chegou até Cristiane, que foi flagrada quando foi buscar o HB 20 no shopping. Ela alegou que um desconhecido teria entregue o carro para ela a pedido do seu companheiro, que está preso por tráfico de drogas. Ele foi identificado apenas pelo apelido de Mangueira.

Cristiane foi autuada em flagrante por receptação.

