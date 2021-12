Mulher é presa com 8 kg de maconha em Cosme de Farias

Uma mulher de 21 anos foi presa com cerca de 8 kg de maconha, na noite desta sexta-feira, 30, em Cosme de Farias. A ação foi realizada por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico.

A suspeita foi identificada como Juliana Luna Almeida Ferreira Lopes, que estava com um grupo, na Baixa do Tubo, quando foi flagrada com os sacolas.

Também foram encontrados com a mulher, um caderno com anotações, um celular, uma faca, uma balança e embalagens plásticas. A Central de Flagrantes registrou o caso.

