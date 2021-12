Mulher é presa com 2 kg de crack em hotel

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira, 29, com 2 kg de crack dentro de um quarto de hotel na cidade de Feira de Santana, que fica à 108 km de Salvador. De acordo com policias da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a droga encontrada com Lucimeire Nascimento dos Santos, de 26 anos estava distribuída em dois pacotes, havia sido entregue à suspeita de tráfico em frente ao hotel, que fica próximo à Estação Rodoviária, por um motociclista ainda não identificado.

Durante depoimento, a mulher afirmou que transportaria os dois quilos de crack até a cidade de Simões Filho, mas não revelou quem receberia a droga. Ela informou que é namorada de Rafael dos Santos Santana, que cumpre pena no Presídio de Salvador pela autoria de um duplo homicídio, praticado em Simões Filho.

Autuada em flagrante por tráfico, ela está custodiada no Presídio Regional de Feira de Santana. A droga foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

