Mulher é presa após matar marido com golpe de faca

Jamine Nascimento dos Santos, de 28 anos, foi presa após matar o marido, Jair dos Santos Pinto, com um golpe de faca no peito. Segundo a mulher, ela era agredida constantemente pelo companheiro. O crime aconteceu na tarde de sábado, 18, na Rua Edgar Santos, no bairro de Alto de Coutos.

Jair ainda foi levado ao Hospital do Subúrbio pela própria mulher, mas não resistiu ao ferimento. Em depoimento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Jamine disse que no dia do assassinato também tinha sido agredida pelo marido, pois achava que ela tinha ingerido bebida alcoólica.

A dona de casa foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde permanecerá custodiada à disposição da Justiça. A faca utilizada no crime foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

