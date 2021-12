Mulher é presa após matar marido com facada no peito

Pábola Fernanda Lisbôa Lobo, de 37 anos, foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira, 30, após esfaquear o marido Luciano Silva de Jesus, 38, no bairro de Parque São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado após uma discussão entre o casal na residência.

Pábola, que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas desde 2014, alegou que o companheiro a agrediu e, por isso, ao tentar se defender acabou atingindo Luciano no peito com uma faca. Ela teria pedido ajuda aos vizinhos, mas Luciano já havia morrido.

Em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Pábola, que está à disposição da Justiça, contou que ela e o marido haviam feito uso de drogas e bebidas alcoólicas ao longo do dia. A faca utilizada no crime seguiu para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

