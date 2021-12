Mulher é presa após matar a outra em Sete Portas

Uma mulher, de identidade não divulgada, foi presa nesta segunda-feira, 6, suspeita de esfaquear Joice Ferreira dos Santos, 29 anos, no bairro de Sete Portas, em Salvador. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o fato ocorreu após uma discussão entre as duas mulheres. A autora foi presa em uma rua próxima de onde o crime aconteceu. Com a mulher, foi apreendida a arma utilizada no homicídio.

Conduzida para o DHPP, ela confessou o crime e foi autuada em flagrante.

adblock ativo