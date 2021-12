Mulher é presa após esconder drogas em urso de pelúcia do filho

Uma moradora do bairro de Brotas, em Salvador, foi presa nesta quinta-feira, 5, depois de esconder uma grande quantidade de drogas no ursinho de pelúcia do filho de três meses de idade. A polícia encontrou dez pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 63 trouxinhas de maconha dentro do brinquedo, que, no momento da apreensão, foi encontrado no berço da criança.

De acordo com informações da Polícia Civil, Mayara Almeida Gomes, 26 anos, foi procurada pelos policiais da 6ª Delegacia Territorial (DT), de Brotas, por uma suspeita de agressão física contra uma vizinha, que teria ocorrido no mês passado. Porém, ao entregarem a intimação na residência da mulher, localizada na entrada do Buraco da Gia, Ladeira do Acupe, desconfiaram de seu comportamento e decidiram revistar a casa. Durante a busca, encontraram as drogas.

Na unidade policial, Mayara admitiu à delegada titular Francineide Moura que comercializava drogas. Ela, que não possui antecedentes criminais, foi autuada em flagrante por tráfico, e será encaminhada para o Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM. O material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

