Mulher é presa após arremessar drogas por janela de apartamento

Uma mulher foi flagrada jogando maconha, cocaína e acessórios utilizados no tráfico de drogas pela janela de um apartamento, nesta quinta-feira, 8, nas proximidades do Aquidabã, no bairro de Nazaré, em Salvador. A suspeita foi presa.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais faziam rondas para coibir roubos a coletivos na região do Aquidabã, quando receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas em um prédio. No local, uma mulher arremessava os materiais pela janela da estrutura.

Ainda de acordo com o órgão, foram encontrados 10 tabletes de maconha prensada, sete sacos da erva a granel, dois tabletes de cocaína, quatro balanças, dois celulares, um caderno com anotações do comércio de entorpecentes e um relógio.

A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, onde aguarda audiência de custódia.

