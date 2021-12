Mulher é perseguida e morta em Jardim Santo Inácio

"Eu sempre orei pelas mães que se encontravam em desespero, quando as via passar na televisão. Hoje, sou eu quem está em desespero. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da minha dor. Perdi minha filha caçula", disse, aos prantos, Maria Neide Bonfim Almeida, 61 anos.

A filha dela, Claudiane Bonfim Almeida, 35, foi assassinada com oito tiros, que a atingiram na cabeça e nas costas na noite de domingo, 24, na Rua A do Loteamento Paraíso, no bairro de Jardim Santo Inácio. Por medo de sofrer represálias, Neide preferiu não falar sobre as circunstâncias e possíveis motivações da morte da filha.

Moradores da região contaram que a jovem foi perseguida três vezes por um grupo formado por cerca de seis homens armados, antes de ser morta. As perseguições ocorreram no bairro mesmo.

Conforme os relatos, o grupo a encurralou para tomar-lhe o celular pela manhã. Depois disso, Claudiane já estava decidida a sair do bairro. Por volta das 16h, ela foi perseguida novamente por um grupo de homens armados, mas conseguiu fugir.

Pouco antes das 23h, quando arrumava alguns pertences para fugir, ela teve a casa invadida por um grupo de homens armados. A mulher conseguiu sair do imóvel e correu até a casa de uma vizinha, mas foi alcançada pelos suspeitos. O corpo dela foi encontrado dentro do banheiro.

Outra versão dá conta de que Claudiane foi assassinada por dois homens. A polícia não tem indícios de autoria ou motivação do crime. De acordo com informações da Central de Polícias (Centel), cerca de seis homens invadiram a casa da vítima e levaram o celular pela manhã.

Ainda conforme os moradores, Claudiane recebia auxílio doença por sofrer de epilepsia. Ela tinha dois filhos, mas apenas um morava com ela. A mulher não tinha uma boa relação com a família, que não aceitava os relacionamentos dela com pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

"Ela se dava muito com esse povo, namorava usuário de drogas. Ela já estava ameaçada", disse uma pessoa. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios.

adblock ativo