Mulher é morta em barraca de pastel após namorado reagir a assalto

Uma mulher foi morta após ser atingida por um disparo, durante um assalto, na Federação, nesta quinta-feira, 10. O crime aconteceu dentro da barraca de pastel, Tudo Quente, por volta das 20h, na rua Sérgio de Carvalho, em frente ao Colégio Mário Costa Neto, no Parque São Brás.

Segundo moradores, a vítima Fabiana Nascimento Alves do Carmo, 41 anos, estava comendo um pastel, com o namorado, o policial militar Wilson Aquino de Oliveira, quando foi atingida por um tiro na cabeça. "Tinha umas oito pessoas na hora que três homens chegaram e anunciaram o assalto. Um deles consegui pegar um celular. Do nada, só ouvi os disparos", contou um homem sem se identificar.

De acordo com os relatos, os suspeitos chegaram em um carro da Hyundai, modelo HB20, verde escuro, e anunciaram o assalto. Dois deles desceram do veículo enquanto o terceiro ficou no carro.

"Quando eu percebi a situação, vi que tinha um homem em pé na barraca com uma arma e outros dois atirando contra ele", falou outro morador, que também não quis revelar a identidade.

O PM trocou tiros com os assaltantes e conseguiu ferir a perna de um. Dois fugiram no carro, no sentido a avenida Vasco da Gama, e o ferido escapou a pé.

Fabiana foi socorrida pelo namorado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. No posto policial da unidade, o PM informou que os homens chegaram, anunciaram o assalto e dispararam, quando ouve o confronto.

A Polícia Militar informou que guarnições da 41° Companhia Independente da PM (41°CIPM) estiveram no local e encontraram um revólver, calibre 38, na cena do crime. Populares contaram que a arma seria do homem que foi atingido e que na fuga, ele acabou jogando fora.

A guarnição fez rondas, mas ninguém foi preso. A reportagem esteve no local na manhã desta sexta-feira, 11, e observou uma viatura rodando a região.

Imagens de câmeras de segurança localizadas nas imediações da barraca de pastel devem ser recolhidas para ajudar nas investigações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

