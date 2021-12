Mulher é morta e outras duas pessoas são baleadas em Brotas

Uma mulher foi assassinada e duas pessoas baleadas no bairro de Brotas, em Salvador, na noite deste domingo, 21. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas Josemara Gomes dos Santos, 23 anos, atingida no pescoço, não resistiu ao ferimento.

Os feridos são uma adolescente, baleada na perna, e Robson Jesus de Jesus, 37 anos, atingido no braço e no peito. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O crime aconteceu na rua da Polêmica, no Parque Bela Vista, em Brotas. A motivação e a autoria são desconhecidas.

