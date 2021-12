Mulher é morta e irmão baleado durante invasão de casa na Fazenda Grande IV

Uma mulher morreu e seu irmão ficou ferido após terem a residência em que moravam invadida durante a madrugada deste domingo, 29, no bairro de Fazenda Grande VI, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), dois homens encapuzados chegaram na casa por volta de 2 horas e efetuaram vários tiros contra as vítimas.

Ivana da Silva Santos, 33 anos, foi atingida por tiros na cabeça e no tórax e seu irmão, que não teve a identidade divulgada, foi atingido na perna e no tórax. Ivana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já seu irmão foi socorrido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

A SSP desconhece a motivação e autoria do crime. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

