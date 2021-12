Mulher é morta e homem baleado no IAPI

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta sexta-feira, 19, no bairro do IAPI. A vítima, que não foi identificada, estava com Alexandro Oliveira Santos, 21 anos, na rua Elmano Silveira Castro, quando os dois foram baleados.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Alexandro foi levado para o Hospital Ernesto Simões, onde está internado. A autoria e motivação do crime são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

