Mulher é morta com nove tiros no rosto em Salvador

Uma mulher foi morta com nove tiros no rosto na madrugada deste domingo, 27, por volta 2h40, na rua Horto Florestal, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo a polícia, a suspeita é que traficantes da região efetuaram os disparos na vítima identificada como Carla Nadiele Silva, conhecida como "Carlinha do Laço". Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer o levantamento cadavérico. No bolso da mulher, os agentes do DPT encontraram uma quantia de cocaína.

Em uma rede social, amigos lamentaram a morte da jovem. "Eu não Acredito nisso, meu Deus! Sem palavras", escreveu um. "Que Deus coloque sua alma em um bom lugar", publicou outro.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Até as 8h30 deste domingo, nenhum suspeito havia sido preso.

