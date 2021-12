Mulher é morta com espeto de churrasco em Itapuã; ex é principal suspeito

Uma mulher de 30 anos foi morta com um espeto de churrasco na noite deste domingo, 16, por volta de 19h30, na rua Boa Esperança, em Itapuã. Segundo informações de familiares, Jaqueline Conceição da Anunciação teria sido assassinada pelo ex-companheiro, Nivaldo do Espírito Santo, que já havia tentado agredi-la em outras ocasiões.

"Uma noite, ele esteve aqui e puxou ela. Eu disse que ele não ia fazer nada com ela e que ia chamar a polícia. Ontem, minha irmã morreu porque eu não estava. Ela era uma ótima pessoa, e não é a primeira irmã na mão de homem não, eu vejo várias na televisão todos os dias", lamenta a irmã da vítima, Josemara da Anunciação, de 35 anos.

Josemara explica que Jaqueline havia saído de casa e estava morando com a mãe. No dia do crime, Nivaldo teria aproveitado que ela estava apenas com a filha pequena em casa e desferiu golpes com o espeto de churrasco.

"Ele pegou ela dentro do quarto da minha mãe, e matou minha irmã pelas costas, com o espeto de churrasco. Ele foi covarde. Ela saiu daqui ainda viva e, quando chegou em São Cristóvão, deu o último suspiro no colo da vizinha. Não é só a gente que está sofrendo, porque ela era muito querida aqui no bairro", ressalta Josemara.

Familiares lamentam morte de Jaqueline e exigem Justiça

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jaqueline foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a ação, Nivaldo conseguiu fugir. O corpo foi levado para o Instituto Médico (IML) de Salvador, e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Vítima foi morta dentro do quarto da mãe dela

adblock ativo