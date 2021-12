Mulher é morta a tiros no bairro do São Rafael

A babá Sandra Mendes dos Santos, 37 anos, saiu de casa, na manhã desta segunda-feira, 19, para alugar um imóvel, mas acabou assassinada a tiros. Os suspeitos do crime estavam em um Ford Fiesta preto e levaram a bolsa da vítima com o dinheiro do aluguel, segundo informações da Polícia Civil.

Sandra foi baleada pelas costas por volta das 6h30 da manhã, quando passava a pé em frente ao Condomínio Vivendas dos Pássaros, na Estrada da Muriçoca, no bairro Vale dos Lagos. Informações da polícia apontam que o veículo já estava no local, quando ela passava.

“Ela não teve tempo de reagir. O cara já saiu do Fiesta preto atirando nela”, afirmou a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegada disse que ainda é cedo para afirmar exatamente do que se tratou esse crime. Não se pode afirmar se foi um roubo seguido de morte ou uma execução.

De acordo com ela, o suspeito de ter atirado em Sandra é um homem negro, gordo e careca. O comparsa dele é negro e careca. A vítima levou um tiro nas costas e outro na cabeça.

Pareceu uma cilada

Sandra era evangélica, não tinha namorado, não era de muitas amizades e nem de se envolver em discussões, conforme parentes contaram à polícia. Ela morava com a irmã na Vila Marisa, em Vale dos Lagos, e tomava conta do filho dessa irmã. Familiares informaram ainda que ela não disse onde alugaria o imóvel. Eles não quiseram falar com a imprensa.

Apenas um pedaço de papel com um número de telefone anotado foi encontrado no bolso direito da calça de Sandra pela equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). “Parece que armaram para ela. Alguém que sabia que ela vinha com o dinheiro”, afirmou o tenente Jardel, da 50ª CIPM (Sete de Abril).

