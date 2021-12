Mulher é morta a tiros no bairro do Horto Florestal

Uma mulher, que não teve aidentidade divulgada, morreu na madruaga deste domingo, 16, no bairro do Horto Florestal. De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo de homens armados atiraram contra a vítima. Imagens de câmeras de vigilância do local estão sendo analisadas.

O crime está sendo investigado por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH / Atlântico). A mulher estava sem documentos de identificação e ainda não há mais detalhes sobre o caso.

