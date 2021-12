Mulher e mais oito suspeitos são presos em festa do pó

Uma mulher e mais oito suspeitos foram presos durante a 'Festa do pó', em um condomínio de luxo, em Barra de Jacuípe, município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, neste sábado, 9.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial receberu uma denúncia informado sobre um evento com drogas que acontecia no condomínio Vilas do Jacuípe. Ao chegaram no local, os PMs flagraram o grupo em posse de entorpecentes.

Jonathan Souza Vieira, 23 anos - apontado pela SSP como mandante de mortes, vendas de drogas e roubos -, está entre os presos. Além dele, Pedro Vinícius da Silva Loyola, 21, Antônio Bispo de Paula Neto, 19, Romário Santana Prado, 37, e Elisson dos Santos Teixeira, 27, Robert Wesley dos Santos Chagas, 21, Adriano Silva Pereira, 31, Anderson Oliveira das Virgens, 32, e Aline Lúcia Oliveira da Anunciação, 24.

De acordo com a SSP, com o grupo foram apreendidos 121 pedras de crack, cinco pinos de cocaína, sete trouxas de maconha, balança, embalagens plásticas, celulares e pouco mais de R$ 1 mil reais, proveniente das vendas de drogas.

Materiais apreendidos foram apresentados na 26ª delegacia de Abrantes | Foto:Divulgação SSP

adblock ativo