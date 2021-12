Mulher é levada a delegacia após se envolver em acidente com vítima

Uma motorista foi conduzida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, na avenida ACM, após se envolver em um acidente na noite deste domingo, 6. A colisão ocorreu na avenida Octávio Mangabeira, na orla da Pituba, em Salvador.

Uma pessoa ficou ferida na ocorrência, que envolveu três carros: dois Palio e um Mitsubishi Outlander. A vítima foi socorrida para um hospital com fortes dores nas pernas e nas costas. O estado de saúde dela não foi divulgado, assim como para qual unidade de saúde foi levada.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mulher, que conduzia um dos automóveis envolvidos no acidente, foi levada para delegacia para realizar teste de alcoolemia. Não há informações sobre o resultado do exame. Segundo o órgão, uma garrafa de cerveja vazia foi achada dentro do veículo.

