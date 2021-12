Mulher é flagrada por câmera durante assalto a loja em Vista Alegre

Uma mulher ainda não identificada foi flagrada nesta segunda-feira, 27, realizando um assalto a mão armada a uma loja de aparelhos telefônicos no bairro de Vista Alegre, em Salvador.

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a suspeita desce armada de um carro branco e anuncia o assalto. O comparsa, que também não foi identificado, aguarda a ação dentro do veículo.

O crime aconteceu por volta de 13h. Segundo comerciantes da região, os assaltos são constante na região. A polícia investiga o crime nesta terça, 28.

Da Redação

