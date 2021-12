Mulher é executada em carro próximo à Lemos Brito

Vanda dos Santos Vasconcelos, de 40 anos, a Deca, foi executada a tiros, na manhã deste domingo, 5, na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, na Mata Escura, nas proximidades do Complexo Penitenciário da Mata Escura. Ela foi morta dentro do Volkswagen Gol prata (JRD-4980), com cerca de 15 tiros.

Conforme o delegado Antônio Fernando Soares do Carmo, do Departamento de Homicídios (DHPP), dois homens em uma moto interceptaram o veículo e a executaram. Um casal estava dentro do carro, mas não se feriu. Eles prestaram depoimento à polícia.

Ainda segundo o delegado, Deca tinha acabado de sair do presídio, onde havia ido para visitar o filho. Ela é mãe de Yan dos Santos Vasconcelos, 22, o Bindola, apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas da Roça da Sabina, na Barra.

De acordo com a namorada do dono do carro, alguém ligou para o rapaz e pediu que desse uma carona a ela. Eles tinham saído de Sussuarana e iam à Barra, onde levariam almoço para um familiar. "Só vi a moto parada na frente do carro e um homem armado vindo em nossa direção", diz ela, sob anonimato.

Ataque surpresa

Muito abalada, a mulher disse que estava saindo de Sussuarana com destino à Barra com o namorado, quando o rapaz recebeu uma ligação pedindo para que dessem uma carona a Deca.

"Ela entrou logo depois do presídio. Estava distraída, foi muito rápido, me abaixei e não vi mais nada", revela a mulher, afirmando que não conhecia Deca.

O delegado lembrou que, em junho de 2012, Deca foi detida por força de um mandado de prisão, durante uma operação da Polícia Civil. Na época, além dela, Bindola e outras pessoas também foram presas, suspeitas de pertencerem a uma quadrilha de tráfico de drogas. Até a noite, nenhum suspeito havia sido preso.

