Mulher é estuprada e abandonada na Estrada das Barreiras

Moradores da rua Fernando Pedreira, na Estrada das Barreiras, no Cabula, levaram um susto na manhã desta sexta-feira, 1º, quando viram uma mulher seminua se rastejando pela rua e pedindo ajuda.

Segundo um morador do local, ela relatou que havia sido estuprada por um taxista e abandonada ali. "Saiu se arrastando lá de dentro do Horto Florestal [Reserva Biológica], não aguentava nem andar. Aí o pessoal pegou ela, colocou ali no passeio [na porta de uma casa] e cobriu", informou o rapaz, sem se identificar.

Ainda conforme ele, a mulher disse que era moradora da Ribeira e que trabalhava como vendedora de água mineral no Terminal Marítimo de Salvador, no ferryboat, mas não deu detalhes sobre o crime.

Policiais da 23ª CIPM (Tancredo Neves) levaram a vítima ao 6º Centro de Saúde Doutor Rodrigo Argolo, em Tancredo Neves. A reportagem tentou falar com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde para saber o estado de saúde dela, mas não obteve êxito.

Parecia dopada

Sem se identificar, um PM revelou que a mulher apresentava sinais de confusão mental quando foi achada. "Ela parecia que estava drogada, dopada. Quando chegou no posto [de saúde], disse que não tinha acontecido nada e não queria registrar ocorrência", afirmou o PM.

Conforme um policial civil da 11ª DT (Tancredo Neves), o fato ainda não havia sido registrado na unidade até a noite desta sexta. Os PMs que levaram a vítima também não compareceram à delegacia para informar a situação.

adblock ativo