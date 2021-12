Mulher é espancada até a morte no São Gonçalo do Retiro; companheiro é preso

Uma mulher identificada como Rosilene Souza Barbosa, 40 anos, foi assassinada na madrugada deste domingo, 4, na Rua 8 de Dezembro, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. De acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado por volta das 0h12.

De acordo com testemunhas, a vítima foi espancada pelo companheiro, que fugiu do local após cometer as agressões. Segundo a Polícia Militar, por meio de nota, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Doron) foram acionadas pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom) para atender um chamado que indicava violência contra uma mulher na localidade.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Rosilene foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

>>Cinco assassinatos são registrados na madrugada deste domingo em Salvador

A Polícia Civil informou que o casal se relacionava há cinco anos. Após agredir a companheira, o homem, que não teve a identidade divulgada, tentou suicídio e foi socorrido por um vizinho para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula.

Depois da alta médica o suspeito foi levado para o Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado em flagrante por feminicídio. As circunstâncias que motivaram o crime são desconhecidas.

adblock ativo