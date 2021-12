Mulher é esfaqueada por ex-namorado no Centro Histórico

Uma mulher foi esfaqueada na manhã desta quinta-feira, 13, na rua 3 de Maio, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Josenaide Santos Machado, 32 anos, foi atingida na região do abdômen. O ex-namorado dele foi apontado como autor do crime. Ele teria esqueado Josenaide por ciúmes, segundo a polícia.

Ele foi socorrida pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), por volta das 1h50 da madrugada desta quinta. O estado de saúde dela é desconhecido.

