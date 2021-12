Mulher é esfaqueada dentro de hospital infantil no Tororó

Uma mulher foi atingida por golpes de faca na manhã desta segunda-feira, 19, dentro do Hospital Martagão Gesteira, no bairro do Tororó, em Salvador. As facadas foram desferidas pelo companheiro da vítima. Ele foi detido por funcionários e seguranças da unidade médica.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, que ainda não foi identificada, relatou que acompanhava o filho, que está internado no local, junto com o companheiro, quando eles discutiram e o homem a atacou.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Já o criminoso, que também não foi identificado, foi preso por policiais militares após ser rendido. Ele foi conduzido para a Delegacia de Apoio à Mulher (Deam).

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Martagão Gesteira, mas a unidade de saúde ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.

adblock ativo