Mulher é esfaqueada após bando invadir casa em Castelo Branco

Uma mulher foi esfaqueada depois que quatro homens invadiram uma casa, localizada na rua Sacramento, atrás do Centro Social Urbano. O crime foi no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), duas ocorrências foram registradas por volta das 11h30. A primeira informava que os quatro suspeitos estavam tentando invadir a residência na localidade.

Logo em seguida, Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) ligou solicitando o suporte policial para uma pessoa, ainda não foi identificada, vítima de golpes de arma branca. Quando a equipe médica chegou no local, a mulher já estava sem vida.

De acordo com o órgão, policiais da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (47ª CIPM/Pau da Lima) estão no local aguardando a remoção do corpo.

