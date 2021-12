Mulher é encontrada morta no bairro do Jardim Cruzeiro

Uma mulher, identificada como Michele Souza, foi encontrada morta nesta quinta-feira, 8, no bairro do Jardim Cruzeiro, em Salvador. A Polícia Militar (PM-BA) informou que foi acionada em decorrência de uma denúncia de agressão.

De acordo com as equipes, o crime teria ocorrido por volta das 11h30, em uma residência na rua Monteiro Lobato. No momento em que os policiais chegaram ao local, já encontraram o corpo da vítima com golpes de faca.

O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para verificar a ocorrência. Ainda não há mais informações acerca da autoria do crime e sua motivação do crime.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

