Mulher é encontrada morta em apart hotel na orla

Uma mulher foi encontrada morta dentro de apart hotel, no Jardim de Alah, na orla, neste sábado, 22. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), há suspeita que Patrícia Andrade Porto, de 38 anos, tenha sido asfixiada. A vítima foi achada em um dos quarto do apart hotel Bahia Suítes, onde estava hospedada. Não há informações se Patrícia era turista. A perícia foi acionada para identificar a causa da morte.

