Mulher é encontrada morta dentro de casa incendiada

Uma casa foi incendiada no bairro da Liberdade, na madrugada desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiro foi acionado, mas ao chegar ao local, encontrou o corpo de uma mulher dentro do imóvel.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo da vítima, de aproximadamente 40 anos, tinha perfurações de balas. A suspeita é que ela tenha sido assassinada no imóvel e que o autor do crime tenha ateado fogo local.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e perícia no local.

Além dos bombeiros, uma 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) também esteve na residência por volta das 4h20.

