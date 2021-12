Mulher é encontrada morta com sinais de pancada na cabeça

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 29, por volta das 6h, na rua Professor Souza Carneiro, em Pernambués.

De acordo com o subtenente da PM Cristóvão, que está no local do crime, a vítima aparenta ter 30 anos e apresenta sinais de pancada e sangramento na cabeça.

Ainda segundo o policial militar, uma das suspeitas é que a mulher tenha entrado em uma luta corporal com o agressor. "Há sinais de sangue próximo ao corpo, indicando que houve uma luta", disse o subtenente.

Uma guarnição da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) está no local e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai fazer a remoção do corpo.

