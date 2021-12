Mulher e criança são atropeladas no Rio Vermelho

Uma mulher e uma criança – supostamente mãe e filho – foram atropeladas, na manhã desta terça-feira, 13, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O acidente aconteceu na via, sentido Pituba.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu as vítimas, que estavam deitadas no chão. Não há informações sobre para onde os feridos foram levados.

Inicialmente, pessoas que passavam pelo local fizeram uma barreira com papelão para proteger as vítimas do sol. O estado de saúde dos feridos ainda não é conhecido.

Por conta do acidente, o trânsito na região ficou congestionado por alguns minutos.

