Mulher é baleada após ser retirada à força da garagem de casa no Uruguai

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi baleada após ter sido retirada à força da garagem de sua casa, na tarde desta terça-feira, 11, no bairro do Uruguai, em Salvador. Um homem ainda não identificado, que estava a bordo de uma moto, efetuou os disparos contra a vítima.

Informações preliminares da Superintendência de Telecomunicacões (Stelecom) das polícias Civil e Militar dão conta de que a mulher foi atingida na região do tórax e no rosto. O crime aconteceu na rua Obaluaê, nas proximidades do Shopping Outlet Center.

Em nota, a Polícia Militar (PM) disse que uma equipe da 17ª Companhia Independente (CIPM/Uruguai) foi acionada, mas quando chegou no local foi informada que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada para um hospital.

Não há informações sobre o seu estado de saúde e nem a unidade médica para qual foi levada. A motivação e autoria do crime também são desconhecidas. A Polícia Civil investigará o caso.

adblock ativo