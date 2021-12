Mulher é baleada ao sair para ir na padaria na Federação

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida no bairro da Federação nesta terça-feira, 13. De acordo com o posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), Viviane Conceição Santos, de 32 anos, estava saindo de casa para ir na padaria quando houve um tiroteio na rua dos Contentes, próximo ao cemitério Campo Santo.

A vítima foi baleada na região lombar e levada para o HGE. Ainda segundo o posto policial da unidade, Viviane passa bem.

Não há informações do que motivou o tiroteio, nem dos envolvidos no confronto.

