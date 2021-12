Mulher é atropelada por ônibus na Fazenda Grande do Retiro

Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada por um ônibus na tarde deste sábado, 6, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caso aconteceu por volta das 14h50, na rua Melo Morais.

Ainda segundo a Stelecom, uma viatura do Salvar foi encaminhada ao local para prestar os primeiros atendimentos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem para qual unidade de saúde ela será encaminhada.

