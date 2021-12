Mulher é atropelada no CAB

Uma mulher de 64 anos, não identificada, foi atropelada no fim da manhã desta quarta-feira, 26, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em frente à Secretaria de Educação do Estado.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à vitima, que foi encaminhada ao Hospital Teresa de Lisieux, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Itaigara.

Não há mais informações sobre o caso e o estado de saúde da vítima.

