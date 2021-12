Mulher é atropelada em faixa de pedestre na Paralela

Uma mulher foi atropelada na avenida Paralela nesta segunda-feira, 24, próximo ao posto 3, sentido rodoviária. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a vítima estava atravessando a pista na faixa de pedestre, quando foi atingida. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Um motociclista também ficou ferido em um acidente nesta manhã. A moto que ele conduzia colidiu com um ônibus na avenida Juracy Magalhães, próximo ao Hospital Aliança. A ocorrência atraiu diversos motociclistas, que acompanham o atendimento do colega. Por conta do acidente, o tráfego está complicado na região.

