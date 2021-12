Mulher é assassinada pelo companheiro em Itapuã

Uma mulher foi morta pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira, 27, por volta das 1h15, na Travessa Beira Rio, em Nova Brasília de Itapuã.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Cássia Cristina Conceição da Silva, de 47 anos, foi atingida com golpes de arma branca na região do tórax. O marido dela, identificado como Antônio, é apontado com autor do crime.

A vítima não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a motivação do crime. O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) está investigando o caso.

