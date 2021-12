Mulher é assassinada com três tiros na cabeça em São Marcos

Uma mulher de 40 anos foi morta com três tiros na cabeça na madrugada desta terça-feira, 18, por volta das 3h30, no bairro de São Marcos.

Segundo informações de moradores da rua Santa Rita, onde ocorreu o crime, Sara Lima Santos estava na casa do namorado quando três homens encapuzados invadiram o imóvel à procura de armas e drogas. Após a recusa, o casal teve os celulares roubados e, em seguida, ela foi atingida pelos disparos.

"Estava tudo tranquilo ontem à noite e todo mundo foi dormir normalmente. Ela nunca se envolveu com ninguém ligado ao tráfico de drogas e estava com o namorado há dois anos. Ele é ajudante de cozinha, trabalhador, e está chocado com isso", disse uma pessoa ligada à vítima.

Segundo a moradora, a suspeita é que Sara tenha sido confundida com outra pessoa. "Isto nos pegou de surpresa e estamos atrás de uma resposta. A gente não escutou os tiros, só quem ouviu foi a sogra dela, que mora ao lado", explica.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro.

Crime foi cometido em casa na rua Santa Rita, no bairro de São Marcos

