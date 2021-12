Mulher é assassinada a facada em passarela na avenida Paralela

Uma mulher foi morta a facadas na noite desta sexta-feira, 29, em uma passarela improvisada, no canteiro central da avenida Paralela, em Salvador. O ex-companheiro da vítima é o suspeito do crime.

Policiais da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, mas encontraram a vítima – uma mulher de 27 anos e com identidade não informada – já sem vida.

A área do crime foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para proceder com a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil vai investigar a motivação.

