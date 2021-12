Mulher é assaltada em engarrafamento na avenida ACM

A analista de compras foi mais uma vítima de assalto durante engarrafamento nas avenidas de Salvador.

Deisiane Moura, 30 anos, relatou ao Portal A TARDE que teve o celular roubado na manhã desta quarta-feira, 29, enquanto estava parada na avenida ACM, sentido avenida Bonocô, nas proximidades do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Ela estava a caminho do trabalho.

De acordo com a vítima, ela não percebeu o homem se aproximando. "Ele chegou e pediu para baixar o vidro e meu celular. Na hora do nervoso, eu disse que não tinha e ele me apertou quase no pescoço".

Ainda segundo Deisiane, após entregar o celular ao homem, que aparentava ser jovem, ele saiu correndo sentido Detran. "Ação foi muito rápida. Algumas pessoas que viram o assalto vieram falar comigo depois que ele foi embora", disse.

A analista informou que já fez o Boletim de Ocorrência e já está no trabalho.

