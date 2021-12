Mulher e amante são presas pela morte do marido de uma delas

Rosilene dos Santos Neiva, de 42 anos, foi presa na quarta-feira, 23, suspeita de matar Edson da Silva, 63, marido da sua amante, Gilmara Sena das Mercês, de 43 anos. A informação só foi divulgada nesta segunda-feira, 28. Segundo a Polícia Civil, Rosilene se apresentou no Fórum Rui Barbosa após saber que sua companheira havia sido presa pelo crime na segunda, 21.

O delegado responsável pelo caso, Reinaldo Mangueira, titular da 3ª Delegacia Homicídios (DH/BTS), disse que a vítima aceitava relacionamento homoafetivo entre as suspeitas. Porém, Edson teria começado a exigir a separação das duas após emprestar R$ 3 mil a Rosilene, sem receber o dinheiro de volta. As investigações apontaram que essa cobrança foi a causa para que ambas arquitetassem a morte do idoso.

Edson já havia sofrido uma tentativa de homicídio oito dias antes do ataque, que culminou na sua morte no dia 8 de maio de 2015, quando a vítima foi surpreendida por dois homens numa moto enquanto estava parado em uma sinaleira. A dupla jogou ácido no carro em que Edson se encontrava com a filha. O idoso ficou internado por cinco meses no Hospital Geral do Estado (HGE) antes de morrer.

Já em 9 de dezembro de 2014, a vítima foi agredida um homem, identificado como 'Maluco', com uma barra de ferro na cabeça, no Horto Florestal, em Brotas. Ele foi levado para o HGE, atendido e liberado.

