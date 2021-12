Mulher é achada morta e outra ferida em apartamento na Graça

Uma mulher de prenome Edith Gomes da Paz, 56 anos, foi morta após ser atingida com barra de ferro dentro de um apartamento no edifício Caravelle, localizado na rua Oscar Dantes, no bairro da Graça. O crime foi registrado pela polícia por volta de 11h desta sexta-feira, 1º.

Edith foi encontrada próximo a sua mãe, Anna de Vecchi de Castro Nogueira, que também foi golpeada. Anna sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O suspeito de praticar o crime é Aurélio Boaventura Oliveira dos Saltos. Ele ainda não foi localizado.

As vítimas foram descobertas, segundo a polícia, quando uma outra filha de Ana foi visitá-la no apartamento 402 do edifício, mas acabou encontrando a porta trancada. A visitante teve que pedir para o porteiro do condomínio arrombar a porta.

Equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao local, assim como uma viatura do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que foi acionada para remover o corpo.

