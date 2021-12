Mulher desaparece após sair de casa no bairro do Periperi

Uma mulher, identificada como Elisonete Fraga da Silva, de 46 anos, desapareceu no último dia 5 de maio, após sair de sua residência, no bairro de Periperi, em Salvador. De acordo com o Boletim de Ocorrência da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), ela trajava uma bermuda branca e uma blusa verde estampada no momento em que foi vista pela última vez.

Ainda segundo informações da DPP, Elisonete sofria de depressão e, três dias antes ao ocorrido, teve uma forte crise de ansiedade, precisando ser atendida no Hospital Mario Leal, na região do Iapi. No entanto, a mulher foi liberada no dia seguinte ao atendimento.

Até o momento, a família segue na busca por mais informações do paradeiro de Elisonete.

