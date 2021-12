Mulher de ex-procurador é baleada na Bahia

A mulher do ex-procurador Jaires Porto, da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, foi baleada nesta segunda-feira 16 em uma tentativa de assalto em frente a uma agência bancária no município de Luís Eduardo Magalhães, também no oeste do estado.

Segundo informações da polícia, Daniele Porto, 25 anos, estava com o filho de cinco anos no seu veículo no qual levava bolsas de dinheiro do posto de gasolina de que o marido dela é sócio, quando foi abordada pelo criminoso, e reagiu sendo então baleada. Mesmo ferida, Daniele dirigiu até o posto do marido para pedir socorro.

A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Antendimento (UPA) na cidade e, por volta das 15h, já havia recebido alta. O filho dela não sofreu ferimentos.

Até as 15h30 desta segunda-feira, 16, não foi identificada a autoria e nada foi levado pelo criminoso.

