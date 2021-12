Mulher de 37 anos é morta em Cajazeiras 8

Uma mulher de 37 anos foi morta na noite desta segunda-feira, 23, por volta de 19h30, no bairro de Cajazeiras 8, em Salvador. O crime aconteceu na Via Local G2, Setor C, próximo a um mercado e em frente à Igreja Universal.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima, Silvânia Pereira dos Santos, vivia da compra e venda de carros usados. O celular dela não foi encontrado no lugar do crime, que será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

A polícia ainda vai recolher os depoimentos de familiares e testemunhas.

