Mulher de 27 anos é morta com tiro na cabeça no Jardim Vila Verde

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros neste domingo, 26, no bairro Jardim Vila Verde, em Salvador. Daiane Almeida dos Santos estava perto de um bar, no cruzamento entre a rua Hilda Martinez com a avenida Aliomar Baleeiro, quando foi baleada na cabeça e morreu no local.

A vítima havia saído da festa de aniversário de uma amiga, quando decidiu parar em um bar da região, acompanhada de outras pessoas. Algum tempo depois, o grupo saiu do local e ficou parado do outro lado da rua. Neste momento, um suspeito se aproximou e atirou contra ela, fugindo em seguida.

Familiares de Daiane informaram à reportagem de A TARDE que ela usuária de cocaína. Entretanto, eles acreditam que o crime foi motivado por alguma discussão que ela tenha se envolvido.

Daiane trabalhava como atendente no bairro do Stiep. A autoria e motivação do crime ainda são investigadas.

Crime ocorreu no cruzamento da rua Hilda Martinez com a avenida Aliomar Baleeiro (Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

