Mulher dá à luz quadrigêmeos em gestação sem fertilização artificial

Uma moradora da cidade de Riachão do Jacuípe, a 200 km de Salvador, deu à luz quatro bebês em uma gestação sem fertilização artificial. Elias, Maria Eduarda, Maria Eloisa e Maria Elena nasceram no dia 26 de janeiro, na Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

O menor bebê é Maria Eduarda, que nasceu com 1 kg e 15 gramas e 40 centímetros de altura. Já o maior é Elias, com 1 kg e 600 gramas e 43 centímetros.

A mãe, Eliomária Gomes, é agente de endemias e o pai é caminhoneiro. Eles tiveram que se descolocar de Riachão do Jacuípe para Salvador diversas vezes durante a gestação para realizar o acompanhamento na maternidade. "Foi uma dedicação imensa dela e da família", conta Karine Valverde, diretora da Unidade.

De acordo com Karine, os bebês nasceram com 7 meses. Dois deles chegaram a ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal por cerca de um mês.

Os recém-nascidos agora fazem tratamento com o Método Canguru, que usa o contato pele a pele como uma alternativa ao cuidado neonatal convencional para bebês de baixo peso.

A previsão é que a mãe e os bebês possam ir para casa em cerca de 30 dias.

